Calici di Stelle, al via il 26 luglio a Venezia

VENEZIA - Con il prologo al Casinò di Venezia - in una serata in «total white» nello storico giardino di Ca' Vendramin il 26 luglio - si apre l'estate di Calici di Stelle (3-14 agosto), l'appuntamento del Movimento turismo vino (Mtv) organizzato in collaborazione con Città del vino. Obiettivo, un brindisi stellare nelle cantine, nelle piazze e nei borghi d'Italia, tra degustazioni, arte, musica e street food. In attesa che l'Unione astrofili italiani - storico partner dell'evento - dia consigli sulle giornate migliori per l'osservazione delle perseidi, Calici di Stelle si prepara a ospitare circa un milione di persone attese in uno degli eventi più diffusi dell'estate, con una presenza capillare sul territorio e centinaia di piccoli eventi dove il vino è un complemento, un compagno di avventura e non il protagonista assoluto.

Tra le novità, telescopi puntati sulle Alpi con il gemellaggio glamour (che sarà annunciato a Venezia) tra Madonna di Campiglio e Cortina D'Ampezzo, unite in nome delle stelle da osservare da una posizione privilegiata. Ma il cielo si potrà osservare anche dai vigneti toscani, i Navigli milanesi, le colline del Prosecco, il Golfo di Taranto e oltre 100 Città del vino, dove sarà festa da Pachino ad Aquileia, da Montefalco a Dorgali. Parte del ricavato dell'evento sarà devoluto al municipio di Matelica (Macerata), per iniziative e progetti di solidarietà.

100 ETICHETTE SELEZIONATE - Per l'anteprima veneziana (mercoledì 26 luglio, ore 20-24. Giardino Casinò di Ca' Vendramin Calergi), oltre alle 100 etichette di vino selezionate da Veneziaeventi in collaborazione con Mtv, alla musica e alla gastronomia, gli ospiti attenderanno le vere protagoniste della serata: le stelle cadenti in Laguna.

Calici di Stelle è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell'accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell'associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione.

Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l'attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall'altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.

L'Associazione nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, riunisce 420 Comuni italiani; opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale.