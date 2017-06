Rapina lampo in banca: in 40 secondi ruba 2500 euro

MESTRE – E’ entrato in banca con un taglierino in mano, si è fatto consegnare 2500 euro e poi è sparito senza lasciare tracce. E’ durato meno di un minuto il colpo messo a segno da un malvivente mercoledì pomeriggio nella filiale della Volksbank di via Miranese a Chirignago. Verso le 16, poco prima della chiusura, un uomo è entrato nell'istituto di credito con il volto nascosto da una bandana e da degli occhiali da sole. Si è avvicinato alla cassiera e puntando il taglierino le ha intimato di consegnargli tutto il denaro a disposizione. La dipendente ha consegnato i soldi, circa 2.500 euro. In 40 secondi il ladro aveva ottenuto ciò che voleva. Sul posto i carabinieri di Mestre, che ora stanno indagando sul caso.