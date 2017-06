Paolo Conte apre VenetoJazz

VENEZIA - Paolo Conte aprirà domani, 30 giugno, a Villa Pisani di Stra il Veneto Jazz. Un primo, straordinario concerto della nuova edizione del festival, ospitato in uno dei più celebri esempi di villa veneta nella Riviera del Brenta, luogo di inimitabile bellezza. Le note del celebre cantautore, che proprio quest’anno festeggia i sui 80 anni, risuoneranno in una delle due esclusive date italiane del tour. Un evento da non perdere che vedrà l’artista esibirsi con la sua orchestra di dieci elementi, al culmine di una carriera di successo e nel pieno della sua creatività. Paolo Conte regalerà al pubblico i suoi intramontabili classici, che l’hanno reso un artista amato in tutto il mondo, da «Sotto le stelle del jazz» ad «Aguaplano», da «Via con me» a «Max». Con i suoi testi beffardi, talvolta decisamente sarcastici, spesso nostalgici e poetici, Paolo Conte sprigiona uno fascino sensuale, una melanconia soave, tinteggiata da un’autoironia tipicamente italiana, che incanta il pubblico da oltre quarant’anni. È infatti dal 1974, anno dell’uscita del primo album – che porta semplicemente il suo nome, che quest’autore, compositore e interprete ha preso a conquistare le platee del mondo intero, destreggiandosi maestosamente tra jazz, blues e canzone italiana. Paolo Conte lo si riconosce subito, con quella voce così soave e deliziosamente rauca, decisamente inconfondibile.

Villa Pisani e il concerto

Incantevole fusione di architettura e natura. Dal connubio creativo con la musica del cantautore scaturirà altra magia. Veneto Jazz, ha per l’occasione allestito una speciale platea, con biglietti vip che potranno far vivere al pubblico una serata speciale, godendo anche delle bellezze della Villa, in un tour emozionante fra arte e musica. Il cartellone dell’estate a Villa Pisani è organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con il Polo Museale del Veneto e con il Museo Nazionale di Villa Pisani, nell’ambito di Venezia Jazz Festival (X edizione), con il patrocinio di Città di Venezia, Regione del Veneto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

Info e biglietti

Inizio concerto alle 21.30. Prevendite concerto: www.geticket.it e biglietteria Villa Pisani Biglietti: primo settore numerato: 80€ + diritti di prevendita. secondo settore numerato: 68€ + diritti di prevendita, terzo settore numerato: 55€ + diritti di prevendita. In occasione del concerto Veneto Jazz in collaborazione con ACTV e su iniziativa del Comune di Stra e del Museo di Villa Pisani, ha istituito dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico per facilitare l’arrivo e il ritorno degli utenti del concerto. Informazioni: Veneto Jazz - jazz@venetojazz.com - mob. 366.2700299