Pioggia e vento: Veneto colpito dal maltempo

VENEZIA - I vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie d'interventi legati al maltempo nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza, circa 130 le chiamate di soccorso per frane, smottamenti e alberi su sede stradale e allagamenti.

A Vicenza squadre del comando a Cismon del Grappa per il recupero di un pullman rimasto bloccato in un sottopasso allagato: nessun passeggero è rimasto coinvolto. Altre squadre dei pompieri a Enego per detriti che ha interrotto la circolazione tra il settimo e l'ottavo tornante, più altri smottamenti sempre nella zona. È inoltre in corso da ieri la ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Recoaro.

Circa 30 gli interventi tra saabto notte e domenica mattina. A Belluno i vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie d'interventi che riguardano il taglio piante, allagamenti e smottamenti in tutta la provincia, particolarmente colpita la Valbelluna. A Treviso molti danni per la grandine su case, auto, camper e colture.