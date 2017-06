Bambina di 5 anni finisce sotto l'auto dello zio

CAVALLINO - Una bambina tedesca di 5 anni è stata travolta dall’auto dello zio in retromarcia. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio a Cavallino Treporti, in via Fausta, nell'area parcheggio di un camping.

È bastata una distrazione, con la bambina che è corsa dietro l’auto e lo zio che non è riuscito a vederla con lo specchietto retrovisore. L'uomo ha sentito l’impatto e ha frenato immediatamente, ma ormai l’aveva colpita e investita. La bambina è rimasta sotto l’auto, incastrata.

La piccola ha perso conoscenza ed è stata rianimata dai volontari della Croce Verde. Immediato l’intervento dell’elisoccorso di Treviso che è atterrato poco distante e ha trasportato la bambina nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Padova.