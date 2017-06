Celebrato il 33° anniversario della costituzione della specialità Lagunari

VENEZIA - Piazza San Marco a Venezia ha ospitato la cerimonia per il 33° anniversario della costituzione della specialità Lagunari. Erano presenti, tra gli altri il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico, il comandante della Divisione Friuli, Generale di Divisione Carlo Lamanna, e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Errico ha aperto il suo intervento rivolgendo un pensiero ai caduti di ogni epoca e luogo e abbracciando idealmente le famiglie, presenti alla cerimonia, del Capitano Bucci e del 1° Caporal Maggiore Vanzan, deceduti in Afghanistan e in Iraq. Il Reggimento Lagunari 'Serenissima' è impegnato in Iraq, Operazione 'Prima Parthica e in Italia nell'Operazione Strade Sicure, con proprio personale impiegato nel presidio di siti sensibili, luoghi di culto e snodi ferroviari e metropolitani, nelle città di Roma, Venezia e Padova, in coordinamento con le Forze di Polizia.