Venezia, l'Albania corteggia Inzaghi: SuperPippo nuovo ct?

VENEZIA – Solo una tentazione estiva o qualcosa di più? Pippo Inzaghi, reduce dal doppio successo ottenuto col Venezia (promozione in Serie B e Coppa Italia Lega Pro), dopo le voci che lo facevano vicino al Verona e al Sassuolo, ha un nuovo corteggiatore che viene da est. E che fa sul serio. L’Albania, infatti, sta pensando all'ex attaccante del Milan come sostituto di Gianni De Biasi. Il presidente della federazione albanese, Armand Duka, vuole un profilo italiano per sostituire il ct dimessosi lo scorso 14 giugno. Pare ci sia stato un contatto con l’agente Tullio Tinti, ma la dirigenza del Venezia dice no. Inzaghi resta. SuperPippo, in vacanza, ci penserà su…