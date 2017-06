Venezia grande festa per la Regata di Murano

VENEZIA - Il 2 luglio, appuntamento tradizionale con la Regata di Murano, che inizierà alle 17 con la regata dei giovanissimi su pupparini a un remo, e seguirà alle 17.45 con la regata donne su pupparini a un remo e infine alle 18.30 con la regata su gondole a un remo. La regata di Murano è l’unica regata del calendario comunale in cui gli atleti si confrontano nella tecnica a un remo, una specialità in cui per primeggiare alla preparazione atletica si devono affiancare elevate capacità tecniche e conoscenza dell’acqua e del vento, motivi per cui questa gara viene considerata dagli appassionati di voga la più prestigiosa insieme alla Regata Storica. Per seguire il calendario e i risultati della Stagione Remiera 2017 o scoprire le edizioni passate: www.comune.venezia.it/regate-

Eventi collaterali

Ad attendere spettatori e rematori sull'Isola di Murano ci sarà anche Ca' de Aperol Spritz che torna a casa, in Veneto. Il van si trasforma in bacaro e diventa la casa di Aperol Spritz, dove poter gustare i tipici cicchetti (con menù scritti rigorosamente in veneto) e scoprire la cultura popolare grazie ai migliori detti della tradizione. Solo per Venezia e le isole e durante gli appuntamenti tipici della venezianità (Stagione remiera, Festa della Sensa, Festa del Redentore, Regata storica) tornerà la caorlina: si beve tutti insieme con storie venete e cicchetti decantati da un oste. Durante gli eventi sarete coinvolti con musica, anche dal vivo, e attività divertenti, che vi faranno vivere in pieno lo spirito Happy Together di Aperol Spritz: l’aperitivo leggero, spensierato, che celebra i valori dello stare insieme, anche fra gruppi diversi, con l’idea che l’unione porti qualcosa di meglio.