Stroncati da malori improvvisi in spiaggia: muoiono due anziani

VENEZIA – Doppia tragedia sulle spiagge del Veneto. Nel pomeriggio di ieri sono morti due anziani turisti tra Jesolo e Cavallino Treporti. Il primo è un 83enne di Mirano, Sergio Trevisan, che è stato colpito da un malore mentre stava entrando in acqua. Nonostante i tentativi per rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare. Nel tardo pomeriggio altro dramma a Cavallino: il sacerdote friulano Enzo Cigagna, di 71 anni, parroco di Pasiano di Pordenone, è stato colto da malore verso le 17.10 davanti alla torretta 4 sulla spiaggia di Ca’ di Valle. Come riporta Il Gazzettino inutile il tentativo di rianimarlo da parte degli addetti al salvataggio.