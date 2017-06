Anziana precipita dal quarto piano di un palazzo e muore sul colpo

VENEZIA - Suicido a Venezia. Un'anziana che viveva da sola ha deciso di togliersi la vita gettandosi dalla finestra di casa, al quarto piano di una palazzina in calle dei Fabbri, proprio a due passi dal teatro Goldoni nel sestiere di San Marco. I soccorsi sono stati immediati, ma per la signora non c'era più niente da fare. Il tragico episodio si è consumato intorno alle 12 di mercoledì, a poca distanza dall’area marciana. Sul posto i poliziotti, il personale del 118, i militari e i vigili urbani: la calle è stata isolata per permettere i rilievi.