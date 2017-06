Al Teatro La Fenice in scena «La sonnambula» di Bellini

ENEZIA – Torna al Teatro La Fenice «La sonnambula» di Bellini. Da venerdì 30 giugno in programma sei rappresentazioni dell'opera che il Maestro compose in soli due mesi mentre si trovava sul lago di Como. Interpreti di questa versione sell'opera: nei panni de il conte Rodolfo - Roberto Scandiuzzi, di Teresa, mugnaia - Julie Mellor, di Amina, sua figlia adottiva - Irina DUBROVSKAYA, di Elvino, ricco possidente - Shalva MUKERIA di Lisa, ostessa - Silvia Frigato e di Alessio - William Corrò. Direttore d'Orchestra - Fabrizio Maria Carminati, regia - Bepi Morassi, scene - Massimo Checchetto, costumi - Carlos Tieppo, light designer - Vilmo Furian. Orchestra e Coro del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Maestro del Coro - Claudio Marino Moretti. Allestimento del Gran Teatro Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Bellini compose «La sonnambula» a Moltrasio ( sul lago di Como), nella villa dei Conti Lucini Passalacqua, vicino all’abitazione di Giuditta Turina, una giovane signora con cui intratteneva una relazione sentimentale. L’opera debuttò al Teatro Carcano di Milano il 6 marzo del 1831: quella sera - dedicata al musicista Francesco Pollini, amico di Bellini - le fu abbinato il balletto Il furore di Amore. Sin dalla prima rappresentazione ebbe grande successo. Il libretto fu tratto da La Somnambule ou L’arrivée d’un nouveau seigneur, un ballet-pantomime di Eugène Scribe e Pierre Aumer (1827), e da La Somnambule, comédie-vaudeville dello stesso Scribe e Germain Delavigne (1819)

Le date in programma e I biglietti

Venerdì 30 giugno 2017, ore 19 (Turno A), domenica 2 luglio 2017, ore 15:30 (Turno B), martedì 4 luglio 2017, ore 19 (Turno D), giovedì 6 luglio 2017, ore 19 (Turno E), sabato 8 luglio 2017, ore 15:30 (Turno C). I biglietti sono acquistabili in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Accademia, Mestre un’ora prima dello spettacolo nella biglietteria del Teatro La Fenice. Biglietteria telefonica: (+39) 041 2424, biglietteria on-line: www.teatrolafenice.it (diritto di prevendita 10%). Prezzi: platea da e 135,00 a e 220,00; palco centrale da € 110 a € 220, palco laterale da € 90 a € 150; galleria e loggione da € 35,00 a € 80,00. Parcheggio garage San Marco - Piazzale Roma fino a esaurimento dei posti disponibili, tariffa speciale € 12 dalle ore 14 alle ore 04. Presentando il tagliando d’abbonamento o il biglietto d’ingresso dello spettacolo, call center Hellovenezia (+39) 041 2424.