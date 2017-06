LeBron, un calice di vino veneto per festeggiare il compleanno del figlio

TRIESTE - «Dopo una lunga giornata per la festa di compleanno del mio figlio più piccolo, l'unica cosa giusta è un bicchiere di questo, con due bellissime donne». Con queste parole LeBron James ha scelto di brindare, postando la foto su Instagram, con un vino veneto, l'Alzero annata 2007, della cantina veronese Giuseppe Quintarelli, a Negrar, in Valpolicella. La foto con la bottiglia (un Cabernet Igt) pubblicata dal "Prescelto", il più grande campione di basket, a pochi giorni dalla finale NBA persa con i suoi Cleveland Cavaliers contro i Golden State Warriors ha raccolto in poche ore oltre 196mila "mi piace" e 1700 commenti.