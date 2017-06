Mestre, scrive un messaggio alla fidanzata e si impicca

MESTRE - «Vivi, non seguire il mio esempio». Ha scritto questo messaggio alla fidanzata e poi, fissata la corda all'albero, si è lasciato andare. Un ventenne di Mestre si è tolto la vita ieri mattina nell'area verde di via Forte Gazzera, di fronte al campo da calcio, a lato di un sentiero che lo collega alla pista ciclabile. Come riporta Il Gazzettino è stato un ragazzo della zona a trovare il corpo, poco prima delle 13, che ha immediatamente chiamato le autorità. La Polizia si è occupata dei rilievi. Le ipotesi su cui si concentrano gli inquirenti portano alla depressione alimentata dalle difficoltà scolastiche: temeva di essere bocciato.