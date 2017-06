Accoltellamento in via Piave: grave un 30enne tunisino

MESTRE – Una lite che poteva finire in tragedia. Un tunisino di 30 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di una lite scoppiata a Mestre in via Piave. E’ successo poco dopo le 13 di oggi. Come riporta il Corriere del Veneto l’uomo, colpito con un coltello, è stato soccorso dai poliziotti del camper che in questi giorni staziona in zona e immediatamente portato all’ospedale all’Angelo. Sul posto sono intervenuti anche agenti della squadra mobile e delle volanti.