Venezia, arriva Hop Hop Street Food al Parco Albanese

VENEZIA – Dal 23 al 25 giugno 2017, al Parco Albanese di Mestre, appuntamento con Hop Hop Street Food. Truck, apecar, biciclette e gazebo contribuiranno a regalarvi un'esplosione di profumi e sapori provenienti da tutto il mondo insieme ad artisti di strada che faranno da colonna sonora ad uno dei più caratteristici eventi di street food d'Italia. Le migliori specialità di strada, con tanti eventi ed appuntamenti da non perdere. Una manifestazione pensata per riappropriarsi del parco.

L'evento

Hop Hop Street Food è arte, è cultura. Il più importante Street Food Tour nelle principali piazze del nord Italia tutto l’anno. Un Giro d’Italia del gusto dove vincono tutti, nessuno escluso. Diversi eventi in programma, ognuno diverso. Ognuno unico. Ma tutti accomunati dallo stesso spirito gioioso e dalla voglia di stare in compagnia assaporando il gusto unico delle migliori delizie di strada. Pasta, Pizza, Churrasco, Paella, Hamburger, Pesce, Prezel e molto altro. Di qualsiasi cosa abbia voglia la tua pancia, non c’è pericolo di tornare a casa con la fame con tutte queste golosità. Cibo buono e di qualità: in ognuno degli eventi di Hop Hop Street Food verrà garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie. Hop Hop Street Food è anche educazione e rispetto per l’ambiente: al termine di ogni evento, l’area verrà lasciata nelle sue condizioni originali.