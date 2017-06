Venice Green Volley, al via il grande torneo della Laguna di Venezia

VENEZIA – Partirà il 23 giugno il nuovo grande evento open di Green Volley all’interno di uno dei parchi urbani più grandi al mondo, nel meraviglioso contesto della Laguna di Venezia. Un imperdibile torneo estivo rivolto a tutti coloro che desiderino condividere con i propri amici un lungo weekend tra sport e feste serali. Il programma sarà come sempre ricco: torneo universitario, venerdì 23 e Sabato 24 Giugno dedicato agli studenti diviso in tre categorie: 3×3 Maschile, 3×3 Femminile, 4×4 Misto (2 maschi e 2 femmine). Torneo Open, sabato 24 e Domenica 25 giugno aperto a tutti e con montepremi complessivo di 3.900 euro; diviso in tre categorie: 3×3 Maschile, 3×3 Femminile, 4×4 Misto (2 maschi e 2 femmine) e ancora festa con musica venerdì e sabatoa partire dalle 19.

La location

Il parco San Giuliano si trova in un contesto spettacolare, affacciato sulla laguna di Venezia, e con una splendida vista sulla città, con i suoi 700 ettari di verde, canali e barene è considerato il parco urbano più grande d’Europa. Aperto alla cittadinanza nel 2004, il parco offre aree verdi, spazi ricreativi e di ristoro in aree attrezzate, una pista da pattinaggio, un campo sportivo, oltre ad una rete di percorsi pedonali e ciclabili. Ha ospitato importanti eventi quali l’Heineken Jammin’ Festival, Venicemarathon, Salone nautico. Ai partecipanti e loro seguito l’organizzazione propone soggiorni in convenzione in campeggio e hotel.

Soggiorno in tenda

L’organizzazione offre la possibilità di allestire la propria tenda presso un’area riservata del Parco S. Giuliano a fianco dei campi da gioco. Il costo è di €10 a persona per il primo giorno e €5 a persona per ogni giorno successivo.

Soggiorno in hotel o mobilhome

Prenotazione diretta presso le strutture indicate con prezzi convenzionati, sino a esaurimento dei posti disponibili. Verrà messo a disposizione un servizio navetta gratuito per i trasferimenti tra il parco San Giuliano e queste strutture. Hotel a 4 stelle: Hotel Russott Venezia sito a 50 metri dal parco San Giuliano, Per prenotazioni contattare reservation@russotthotels.com facendo riferimento all’evento. Hotel a 3 stelle: Hotel Palladio sito a Malcontenta, Per prenotazioni contattare info@hotelpalladio.it facendo riferimento all’evento. (10 minuti auto). Camping Fusina Tourist Village: possibilità di soggiornare presso il Camping Darsena Fusina in Mobilhomes da 2 a 6 persone a partire da euro 18 circa a notte. Per prenotazioni rivolgersi info@camping-fusina.com facendo riferimento all’evento. (15 minuti auto).

Per informazioni: 041/5200144, 366/5203376, venicegreenvolley@cusvenezia.it