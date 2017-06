Mamma e figlio di 4 anni investiti: prognosi riservata

MESTRE – Sono in gravi condizioni la donna e il bambino investiti nella mattinata di oggi da un’auto in via Bissuola a Mestre, davanti all'istituto Berna. Mamma, di 30 anni, e figlio, di 4, cittadini bengalesi, sono stati travolti mentre attraversavano la strada da un'utilitaria Hyundai Getz guidata da un'anziana. L’ambulanza, giunta sul posto, ha portato immediatamente i feriti all'ospedale dell'Angelo: per il momento la prognosi è riservata.