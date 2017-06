Happy Friday, a Mestre torna ad accendersi il centro

VENEZIA – La prima edizione è stata un successo e quest'anno Mestre replica venerdì 9 giugno con l' Happy Friday Mestre. Una serata in cui le strade del centro verranno riempite da spettacoli, musica e promozioni commerciali. Un evento ancora più esteso, che coinvolgerà via Mestrina, via Palazzo, via Rosa, Piazza Ferretto, via Ca’ Savorgnan, via Paolo Sarpi, via Caneve, via Torre Belfredo, Calle del Sale, Riviera Magellano, Piazzetta Toniolo, Piazza Donatori di Sangue, via Cesare Battisti, Galleria Matteotti, Galleria Teatro Vecchio, Piazzetta Pellicani, via S. Girolamo, via Manin, Largo Divisione Julia, via San Rocco, via Olivi, via Giordano Bruno, via Einaudi, calle e Corte Legrenzi. Si comincia con la ricca offerta di eventi dalle 19 fino a tarda sera: in Piazza Ferretto l'Orchestra del Liceo Musicale M. Polo di Venezia presenta «Music in movie» concerto in piazza dalle 19 alle 21 in Via Manin punti di informazione per le adozioni dei cani del Rifugio di San Giuliano e per le adozioni dei gatti dell'associazione Dingo; il gruppo «Voci di Carta» accompagnerà ragazzi ed adulti in un magico mondo di sogni, mentre i bambini potranno appendere i loro pensieri sull' Albero dei Desideri; musica ed aperitivi con la partecipazione straordinaria delle mitiche Drag Queen

Musica e performance

A Calle e Corte Legrenzi: Venice Freestyle Lab con atleti di skate, parkour, bmx, proiezioni video e intrattenimento musicale, workshop parkour for kids, in Via Allegri: concerto Rood acustic duo dalle 20 alle 22 di fronte alla pizzeria Fratelli La Bufala, in Via Mestrina: lungo tutta via Mestrina esibizione delle scuole di Tango alle 20.30-21.30 prove di ballo per tutti con i maestri. A seguire le esibizioni degli allievi delle scuole di tango: Punti in movimento, Tango Action, Tierra Milonguera, Isola de tango, l'Aquilone e molte altre. Dalle 22.30 alle 23 ronda dei maestri di tango; inaugurazione della nuova enoteca Sensier; panificio Gorghetto con il Bar Perla offrirà pizza, birra oltre ai famosi tramezzini; evento musicale davanti a Lando Calzature e Elvier; spaccio 5 (civico 17 angolo Galleria Teatro Vecchio) prezzi speciali; Lori Boutique prezzi speciali; pasticceria Pettenò è lieta di offrire alla sua clientela un assaggio del Dolce di Mestre. In Via Ca' Savorgnan: El Frittoin dalle 19 offre cartocci di fritto e birra. Insieme a Radio Piterpan animazione musicale e distribuzione di gadget. Partecipano Matteo Demo e Enrico Sisma; maxi spiedo a partire dalle 19. In Via San Girolamo: concerto Max Bullo Band dalle 20 alle 23, in Via Olivi: Artusi giocattoli (civico 45) propone giochi all'aperto con speciali nuove bambole, in Via Palazzo: Lubjan musica live dalle 18 alle 22; Canone inverso dalle 20 alle 21.30; Flash Mob alle 21; Mercato dei Portici dalle 14 alle 23; street food dalle 16 alle 23; saranno presenti in Piazzale Donatori Sangue la concessionaria Carraro e in via Manin (angolo p.tta Matter) la concessionaria De Bona.