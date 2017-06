Da Santa Margherita a San Pantalon: gli spacciatori cambiano "sede"

VENEZIA – Cambio sede per gli spacciatori di Santa Margherita. Troppi i vigilanti, pagati da alcuni locali, a sorvegliare. Così gli spacciatori di fumo, cocaina e altre sostanze si sono trasferiti in campo San Pantalon, in campiello Mosca e nelle vicine calli. Come riporta Il Gazzettino molti residenti hanno notato movimenti sospetti: c’è chi attende sul ponte, chi davanti alla chiesa. E che si tratti di spaccio è evidente. Qualcuno ha visto alcuni di loro litigare. E la mattina dopo, per terra, c'erano cocci di vetro e tracce di sangue.