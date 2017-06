Rds Breakfast Run il tour approda a Venezia

VENEZIA – Tutto pronto per l'edizione lagunare della Rds Breakfast Run il tour (la terza tappa in Italia) che porta il buongiorno nei centri storici più belli e restituisce la città ai suoi runner. Tutte le corse Rds Breakfast Run sono non competitive, lunghe 5 km e sono aperte proprio a tutti.

Come funziona

Ogni Breakfast Runner riceverà la propria maglietta con la propria iscrizione, prima di andare alla partenza. I partecipanti passeranno attraverso il centro storico della città: in 5 Km si vedrà la notte diradarsi e il sole che sorge. Tra le luci dell'alba si vedrà la città che si risvegliarsi. Dopo la corsa per tutti, i Breakfast Runner saranno accolti da una bella colazione, piena di salute e allegria.

Ritiro maglietta e partenza

Potrai ritirare la tua T-Shirt il giovedì prima dell'evento presso la Promo Area RDS Breakfast Run al piazzale Stazione S. Lucia dalle 12 alle 20. Tutti pronti alla partenza, alle 5:45 sempre dal piazzale. A tutti i triatleti è riservato un prezzo speciale per correre.

Il percorso

Il ritrovo è fissato, come detto, alle 5.30 in prossimità dell'uscita della Stazione Santa Lucia, tra Calle dei Carmelitani e Rio Terà Lista di Spagna. Da questo punto infatti i runner, passando sotto la Chiesa degli Sclazi, inizieranno a percorrere tutta Cannaregio toccando Campo Santa Fosca (km 1) e la chiesa dei Santi Apostoli, prima di entrare nel sestiere di Castello in prossimità della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (km 2). Un percorso incantevole ed esclusivissimo che porterà i partecipanti a passare in piazza San Marco con il suo Palazzo Ducale e il suo Campanile (km 3) prima di proseguire, superando il Canal Grande in prossimità del Ponte dell'Accademia, verso Dorsoduro. Dopo aver attraversato Campo Santa Margherita si sposteranno poi in Santa Croce per l'ultimo chilometro e, salendo sul moderno Ponte della Costituzione, arriveranno in zona di arrivo dove sarà ubicato l'atteso traguardo. Un tracciato circolare che attraverserà quasi tutti i sestieri di Venezia. Ma la RDS Breakfast Run Levissima è un format di corsa unico nel suo genere indicato per un risveglio muscolare che culmina al Breakfast Village con una colazione offerta a tutti i partecipanti dopo l'arrivo. Una colazione energetica composta da acqua, caffè, latte e yogurt, integratori al potassio, brioches, mix di frutta secca, biscotti e barrette. Prodotti esclusivi messi a disposizione dai diversi Partner dell'evento: Levissima, Lavazza, Zymil, Meritene, Eurospin, Hero e GSK. Non mancheranno gli utili consigli per una sana alimentazione forniti da SANIS - Scuola di Nutrizione e Integrazione nello sport - coordinata dalla biologa nutrizionista Felicina Biorci. Ad accogliere i partecipanti non mancherà l'animazione di RDS. Barty Colucci infatti, padrone di casa del Breakfast Show - Tutti pazzi per... RDS, in diretta per ogni tappa li coinvolgerà al loro arrivo al traguardo. Sport senza Frontiere invece sarà il Charity Partner unico di Breakfast Run http://www.sportsenzafrontiere.it. L'associazione riceverà una donazione di 1€ per ogni iscritto, ma al momento dell'iscrizione chi lo vorrà potrà anche fare una donazione maggiore.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito breakfastrun.it e il costo è di 14 euro, che salirà a 16 euro qualora ci si voglia iscrivere nelle 24 ore che precedono l'evento. Nei due giorni antecedenti alla tappa, sarà attivo a Venezia anche un Promo Point per le iscrizioni e per il ritiro della t-shirt BreakfastRun.