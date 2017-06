Art Night Venezia, conto alla rovescia per la notte bianca della cultura

VENEZIA - Conto alla rovescia per Art Night Venezia, la notte dell'arte che si terrà sabato 18 giugno, serata in cui calli e campielli ospiteranno eventi collegati all'arte, alla cultura, alla musica, allo spettacolo. La partenza è in cartellone per le ore 17 con l'inaugurazione all'interno del cortile di Ca' Foscari.

Un evento unico in Italia

Una manifestazione, nata in stretta collaborazione fra il Comune e l'Università veneziana, che vedrà la città offrirsi in decine di iniziative culturali, dall'imbrunire a notte inoltrata. L'Università Ca' Foscari ha coinvolto oltre 107 tra chiese, musei, enti ed istituzioni cittadine. Il Rettore Carlo Carraro: «Nessuno in Italia può offrire una giornata con eventi tanto numerosi e di qualità». A collaborare con «la notte bianca della cultura» ci saranno la maggior parte delle istituzioni culturali pubbliche e private, piccole e grandi, che apriranno le loro sedi espositive per un evento diffuso unico nel suo genere, con musica, teatro, danza, cinema, arte e arti: tutto in forma gratuita.