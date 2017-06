Bici travolta da un'auto: muore una donna

CHIOGGIA - Incidente mortale intorno alle 14 di lunedì 5 maggio in via don Minzoni a Chioggia. Una donna in sella alla sua biclicletta sarebbe stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto all'esterno del supermercato Eurospar, nella zona del parcheggio

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il 118, ma non c’è stato niente da fare per la vittima, della quale non sono ancora state rese note le generalità. La donna, cadendo, sarebbe finita contro un'altra vettura che stava transitando.