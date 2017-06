More Festival, torna in laguna il festival della musica che fa tendenza

VENEZIA – E' ormai alla sua quinta edizione il More Festival che quest'anno si svolge dall’8 al 11 giugno a Cà Zenobio, Isola di San Servolo e Darsena Del Forte Marghera. Un evento che nelle parole dei suoi organizzatori «nasce dal desiderio di portare i migliori artisti della scena musicale internazionale in un contesto atipico e destinato a un pubblico appassionato e attento alle nuove tendenze».

Gli artisti

Tra le conferme: Todd Terje, Joe Goddard, Claudio Coccoluto, Jacques, Kosme, Konstantin Sibold, Spiller, Xavier Veilhan, Parcells, Hard Ton, Zombie Zombie, Polo & Pan, Dop e Pablo Valentino. Il More nasce da un’idea di quattro giovani parigini, già professionisti nel campo dell’organizzazione di eventi, del cinema e della produzione video, in collaborazione con la crew di Crocodiles in Venice (Marco Ridu e Cristiano Spiller), che da quest’anno diventa a tutti gli effetti partner on site per Venezia. Alla scorsa edizione dell’evento hanno partecipato circa 8.000 persone. Per maggiori informazioni e l’acquisto dei biglietti vi rimandiamo al sito ufficiale www.more-festival.com.