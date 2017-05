Scarcerati i due pirati kosovari: la Procura di Venezia vuole il riesame

SAN DONA’ DI PIAVE- La Procura di Venezia pensa di chiedere il riesame contro la scarcerazione di Kajtaz Kukiqi e Edmon Balaj, i due cugini coinvolti nell'inchiesta sul grave incidente stradale avvenuto giovedì notte a San Donà di Piave, costato la vita a Giuliano Babbo, l'operaio di 53 anni travolto mentre stava tornando a casa dal lavoro, al volante della sua Ford Focus.

La decisione

Il pm Carlotta Franceschetti ritiene che gli arresti domiciliari disposti dal gip Gilberto Stigliano Messuti non siano sufficienti per Kukiqi, il 21enne kosovaro che, alla guida della sua Audi A3 senza patente, ha perso il controllo del mezzo dopo un sorpasso azzardato, ad alta velocità, invadendo la corsia opposta. Secondo la pm è provabile anche la responsabilità in concorso del cugino, Edmon Balaj, 26 anni (rimesso in libertà dal giudice), il quale precedeva Kukuqi a bordo di un'Alfa 147 e che, prima di lui, ha effettuato un analogo sorpasso. La decisione del gip si è basata sul fatto che non ci sarebbero prove sulla presunta gara. I familiari di Babbo, dopo l’udienza di convalida, avevano detto di sentirsi «non rispettati». La decisione ha scatenato la rabbia del popolo del web che nei giorni scorsi ha, su Facebook, minacciato di morte i due ragazzi.