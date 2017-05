Bebe Vio chiama Totti: «Vieni a Venezia! Hai ancora tanto da dare»

VENEZIA – Il calcio senza Francesco Totti? Impossibile. Nemmeno Bebe Vio riesce a rassegnarsi. Così nel giorno del #Tottiday, in un post sulla sua pagina Facebook, la campionessa veneziana di fioretto paralimpico ha fatto un appello: «Grande capitano, hai ancora tanto da dare, perché non vieni a giocare a Venezia?». Super tifosa romanista, Bebe ha incontrato l’ex capitano giallorosso a Trigoria nel novembre del 2014 e da lì è nata una forte amicizia. La dirigenza del Venezia ci penserà? Immaginate la scena: Totti in campo e Filippo Inzaghi in panchina. Gli amanti del calcio impazzirebbero…