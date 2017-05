Allarme bomba sulla ‘Carnival Horizon’: evacuati 2 mila operai

MARGHERA - Uno zaino sospetto ha fatto scattare l’allarme alla Fincantieri di Porto Marghera. Alcuni operai hanno trovato l’oggetto ‘non identificato’ a bordo della ‘Carnival Horizon’, nave ormai in via di completamento. A far pensare a una bomba il fatto che dallo zaino uscissero dei fili elettrici collegati a un led rosso.

Sul posto sono intervenuti subito gli artificieri della Polizia, dopo che la nave è stata evacuata (2 mila gli operai al lavoro). Alla fine si è trattato di un falso allarme, ma il modo in cui è stato conciato lo zaino fa pensare a un atto volontario realizzato con l’obiettivo di creare allarme.