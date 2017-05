Da Marrakech a Barcellona: Ryanair aumenta i voli da Venezia

VENEZIA. Sarà un inverno sempre in volo. La compagnia aerea Ryanair ha lanciato oggi la sua più ampia programmazione di sempre per l’inverno 2017/18 da Treviso e Venezia. Cosa prevede? Una nuova rotta da Venezia Marco Polo per Barcelona El Prat e nuovi collegamenti invernali per Bristol, oltre che 8 nuove rotte da Treviso per Colonia Bonn, Edimburgo, Francoforte, Amburgo, Cracovia, Marrakech, Napoli e Varsavia (29 in totale), Saranno oltre 2,9 milioni i clienti all’anno e, secondo i calcoli della compagnia, saranno 2.200 posti di lavoro «in loco».

La programmazione 2017/2018

Ryanair da Venezia Marco Polo offrirà: 1 nuova rotta per Barcellona (9 a settimana). Voli extra per Bristol (4 a settimana): 2 rotte in totale con 130.000 clienti per anno. Ryanair da Treviso offrirà invece: 8 nuovi collegamenti invernali per Colonia Bonn (2 a settimana), Edimburgo (3 a settimana), Francoforte (giornaliero), Amburgo (3 a settimana), Cracovia (2 a settimana), Marrakech (2 a settimana), Napoli (2 al giorno) e Varsavia (2 a settimana). Voli extra per Bruxelles Charleroi (10 a settimana), Catania (11 a settimana), Malta (4 a settimana), Palermo (11 a settimana) e Valencia (3 a settimana): 29 rotte in totale per 2,8 milioni di clienti per anno.

L'offerta

Per celebrare il lancio della programmazione per l’inverno 2017/18 da Treviso e Venezia Ryanair sta mettendo in vendita posti sulle rotte già acquistabili a partire da soli €14,99 da Treviso e a partire da soli €16,99 da Venezia Marco Polo per viaggi nel mese di giugno, prenotabili fino alla mezzanotte di giovedì 25 maggio.