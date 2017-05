Controllore malmenato sul bus da due ragazzini

MESTRE - Un controllo notturno su uno degli autobus in servizio a Mestre si è trasformato in una rissa. Un gruppo di ragazzi saliti a Venezia sul bus N1 alle 3 del mattino, diretti verso Mestre, all'altezza di viale San Marco si sono imbattuti nel controllo biglietti. A darne notizia è la Nuova di Venezia Mestre.

Il gruppo di giovani è salita sul bus in 'dolce' compagnia, insieme a due turiste, una spagnola e una portoghese. Essendo sprovvisti dei biglietti e avendo bevuto qualche bicchiere di troppo, quello che è doveva essere un semplice controllo si è trasformato in una lite. Sono cominciati a volare calci e pugni e uno dei controllori è finito in ospedale.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato i cinque ragazzi denunciandone due per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.