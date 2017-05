Jessica Chastain e Gian Luca Passi, nozze hollywoodiane a Venezia

VENEZIA - Dopo George Clooney e Amal Alamuddin, Salma Hayek e il super imprenditore francese Francois-Henri Pinault, il calciatore Bastian Schweinsteiger e la tennista serba Ana Ivanovic, un'altra coppia vip ha scelto Venezia come location per il proprio matrimonio. Tra l’8 e il 10 giugno Jessica Chastain, star acclamata a Cannes, convolerà a nozze con Gian Luca Passi, 34enne di Treviso, ex pierre di Armani, attualmente manager di Moncler. In laguna la coppia - fidanzata da 5 anni - festeggerà in un palazzo nei pressi di Rialto, mentre le nozze saranno ospitate a villa Tiepolo Passi a Carbonera. Annunciata la presenza al matrimonio di Al Pacino, che ha lavorato con la Chastain nel film "Wild Salomè".