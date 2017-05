VENEZIA – Un bambino di 8 anni si è sporto troppo dalla finestra ed è precipitato nel vuoto, cadendo dal secondo piano di un palazzo a Castello.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 maggio a Venezia. Subito soccorso dal personale del 118, è stato portato nell’ospedale di Treviso dove il piccolo si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.