Bus dell'Actv avvolto dalle fiamme sulla strada che porta all'aeroporto

VENEZIA – Un autobus dell’Actv è stato avvolto dalle fiamme lungo la strada che collega la Triestina all'aeroporto Marco Polo. L’autista, appena si è accorto che del fumo usciva dal retro ha accostato facendo scendere le cinque persone che in quel momento si trovavano sul mezzo.

In pochi minuti il bus è stato avvolto dalle fiamme e distrutto. Si tratta di un bus della linea 45/h, identificato con il numero 194. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mestre e per facilitare le operazioni di spegnimento e bonifica, via Galilei, è stata chiusa al traffico.

Il fuoco è divampato poco prima delle 16. Ora i periti sono al lavoro per identificare le cause del rogo.