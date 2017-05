Doppio sciame di api sui tavolini del Grancaffè Quadri

VENEZIA – Ancora api protagoniste in piazza San Marco. Questa volta non è stata presa di mira la Basilica, come accaduto qualche giorno fa, ma il plateatico del Grancaffè Quadri. E’ accaduto per ben due volte nella giornata di lunedì 22 maggio.

Anche in questo caso, è stato necessario l’intervento di un apicoltore che con pazienza e maestria è riuscito a recuperare le api e a chiuderle in un’arnia. Sul posto anche i vigili urbani, che hanno provveduto a delimitare l’area tenendo alla larga i turisti.