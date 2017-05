Camion tampona un bus di linea: 24 feriti

MESTRE – Ventiquattro feriti e tantissima paura. E’ questo il bilancio del tamponamento avvenuto questa mattina all’alba tra un camion e un bus della linea 6 a Mestre. Tredici feriti, compreso l’autista del camion, sono stati portati in ospedale dalle ambulanze, mentre altri undici contusi in maniera più leggeri da un pulmino dei vigili del fuoco. Sul posto per i soccorsi il personale del suem 118 con numerose ambulanze e tre squadre dei vigili del fuoco intervenuti anche con l’autogru. L’incidente è avvenuto attorno alle 5 in via Della Libertà tra Mestre e Venezia: un camion ha tamponato il bus di linea, che è andato a sbattere contro il guardrail invadendo parzialmente la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata. Sul posto anche le forze di polizia. Il traffico è rallentato fin dall'uscita della tangenziale di Mestre in direzione Venezia.