Travolto da un'auto con il suo scooter: muore motociclista

MUSILE DI PIAVE – Incidente mortale nel pomeriggio di ieri a Musile di Piave: uno scooter si è scontrato contro un'auto all'altezza dell’incrocio tra via Riviera Sile e via degli Interessati. Per il motociclista, Roberto Pettenuzzo residente nell'Alta Padovana, l’impatto è stato fatale: Il 45enne è stato sbalzato oltre la strada ed è finito nel fossato. Secondo le prime testimonianze, invece, l'automobilista sarebbe fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e il Carabinieri di San Donà.