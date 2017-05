Si schianta contro un platano: morto dj Fabio T

VENEZIA - E' morto all'alba di domenica Fabio Tasca, noto dj 35enne di Cinto Caomaggiore. Erano circa le 4.30 quando l'uomo, di rientro da Sexto Vintage, ha perso il controllo della sua auto finendo contro un platano. L'incidente è avvenuto in via Portogruaro, non lontano dalla propria abitazione. Tasca è morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Annone Veneto,, il personale del 118 e i Vigili del fuoco di Portogruaro. Tra le ipotesi più probabili c'è un colpo di sonno. Indagini a cura della Procura di Pordenone.

La notizia ha suscitato dolore nelle comunità di Cinto e Sesto dove dj T era conosciutissimo. Era un dj molto affermato tra Friuli e Veneto.