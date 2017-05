Muore a 31 anni per un malore improvviso

MESTRE – Un malore improvviso, fulminante, che non ha lasciato scampo a una ragazza di 31 anni, Arianna Tidu, morta nei giorni scorsi a Mestre. A darne notizia è la Nuova di Venezia Mestre.

La ragazza era originaria di Teti, in provincia di Nuoro, ma si spostava spesso per lavoro. Proprio per questo motivo si trovava a Mestre. Dopo aver avvertito il malore si è tentato di tutto per strapparla alla morte, con i sanitari del 118 che l’hanno portata in ospedale a Mestre, dov’è stata sottoposta a una delicata operazione.

Arianna Tidu si era trasferita a Milano dove si era laureata alla Bocconi. Lavorava in un’azienda che si occupa di innovazione e digitale.