Ruba 30 magliette e un paio di jeans di Calvin Klein: arrestato

NOVENTA DI PIOVE – Porta via magliette e jeans di Calvin Klein per 1500 euro, ma viene fermato sul più bello. Costica Palade, 39enne romeno, è stato sorpreso dai carabinieri mentre rubava all'interno di un negozio nell'outlet di Noventa di Piave. L'uomo, già nono alle forze dell'ordine, è stato bloccato in flagranza di reato mentre nascondeva all'interno di una borsa schermata (perfetta per eludere il sistema di antitaccheggio) 30 magliette ed un paio di jeans. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave sono intervenuti e l'hanno condotto in caserma per gli accertamenti. Dall'analisi del sistema di videosorveglianza si notava inoltre che lo stesso era entrato varie volte all'interno del negozio asportando varia merce dal valore totale di 1500 euro. Gli sono stati quindi contestati tre diversi episodi di furto e pertanto al termine del giudizio di convalida dell'arresto avvenuto è stato trattenuto presso il carcere lagunare in attesa dello svolgimento del processo.