Cade in acqua davanti a Malamocco: salvata dai Vigili del Fuoco

VENEZIA - Una donna caduta in acqua davanti a Malamocco è stata salvata dai Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di martedì 16 maggio.

Si tratta di una signora straniera di circa 50 anni: i pompieri sono intervenuti con due moto d'acqua, 4 operatori e i sommozzatori, che si stavano addestrando poco distanti dal posto.

I Vigili del Fuoco hanno prestato il primo soccorso alla donna per poi imbarellarla e trasportarla fino a riva, dove è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale.