Getta tre gattini dall'auto in corsa e si allontana indifferente

VENEZIA – Chiusi dentro un sacco lanciati da un’auto in corsa. Questo è stato il triste destino di tre gattini: due di loro sono stati schiacciati dai veicoli in transito, il terzo è stato salvato in extremis da una donna. Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa lungo la statale tra Fossalta e Portogruaro. L’orribile scena è stata vista da una donna che seguiva l’automobilista che si è subito fermata per soccorrere il micio sopravvissuto. L’altra macchina si è allontanata indifferente. La donna ha contattato un’associazione di amici degli animali che ha preso in cura il cucciolo e segnalato il fatto alla Polizia locale.